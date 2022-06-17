AMD работает над APU Zen4 Phoenix с четырьмя ядрами

Согласно информации от инсайдера с ником Moore’s Law is Dead, компания AMD работает над новым процессором на основе архитектур Zen4 и RDNA3. Пока неизвестно маркетинговое название этого чипа, но это уменьшенный APU «Phoenix Point».

реклама

Данный чип называют преемником Van Gogh, APU в игровой консоли Steam Deck нынешнего поколения от компании Valve. Его разработка началась не так давно, так что информации немного.

Говорится, что APU получит четыре ядра и восемь потоков команд, а также четыре процессора WorkGroup. Конфигурация ядра X86 не отличается от чипа Mendocino, только на более современной архитектуре Zen4 вместо Zen2. Графическая подсистема будет обновлена ещё больше, в четыре раза вырастет количество вычислительных блоков и используется архитектура RDNA3. Последняя официально называется на 50% более энергоэффективной по сравнению с RDNA2 в процессоре нынешней консоли.

Игровые консоли обычно обновляются раз в несколько лет, так что ждать наверняка ещё долго. Это первое упоминание будущей консоли, но с учётом проблем с покупкой устройства первого поколения нынешней спрос на неё может сохраняться ещё долго, пишет Videocardz.

анонсы и реклама RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза -30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming



