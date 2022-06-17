Согласно информации от инсайдера с ником Moore’s Law is Dead, компания AMD работает над новым процессором на основе архитектур Zen4 и RDNA3. Пока неизвестно маркетинговое название этого чипа, но это уменьшенный APU «Phoenix Point».
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Данный чип называют преемником Van Gogh, APU в игровой консоли Steam Deck нынешнего поколения от компании Valve. Его разработка началась не так давно, так что информации немного.
Говорится, что APU получит четыре ядра и восемь потоков команд, а также четыре процессора WorkGroup. Конфигурация ядра X86 не отличается от чипа Mendocino, только на более современной архитектуре Zen4 вместо Zen2. Графическая подсистема будет обновлена ещё больше, в четыре раза вырастет количество вычислительных блоков и используется архитектура RDNA3. Последняя официально называется на 50% более энергоэффективной по сравнению с RDNA2 в процессоре нынешней консоли.
Игровые консоли обычно обновляются раз в несколько лет, так что ждать наверняка ещё долго. Это первое упоминание будущей консоли, но с учётом проблем с покупкой устройства первого поколения нынешней спрос на неё может сохраняться ещё долго, пишет Videocardz.