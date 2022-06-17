Это худший результат первого квартала с 2013 года

Аналитики фирмы Counterpoint Research рассказали, что смартфоны в Европе показали худший результат продаж в первом квартале без малого за десять лет. Дальше они ждут ещё большего ухудшения ситуации, прежде чем начнётся восстановление.

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По сравнению в продажами в первом квартале прошлого года результат стал хуже на 12%. Было выпущено 49 млн аппаратов, меньшее значение с первого квартала 2013 года. Рост был только у одного производителя из первой пятёрки— Realme удвоила долю рынка.

Samsung осталась лидером, но и у неё поставки уменьшились на 16%. Доля Apple выросла на 1%, но объём поставок упал на 6%.

В первом квартале были представлены аппараты серии Samsung Galaxy S22 и относительно дешёвый iPhone SE 3-го поколения, но и они не смогли помешать спаду продаж. Этот спад вызван сохранением дефицита полупроводниковых компонентов, карантинами в Китае из-за пандемии и украинскими событиями.

Из-за последнего фактора Samsung и Apple перестали официально продавать свои продукты в России. На их долю приходилась половина продажи смартфонов в стране и 6% европейских продаж. Эффект этого ухода ещё ярче проявится в результатах второго квартала.

Потому аналитики ждут продолжения спада продаж в Европе. Виновато не только падение спроса, но и дефицит сырья для производства смартфонов. Рост стоимости жизни в Европе тоже не способствует покупке новых смартфонов.

У Xiaomi было самое большое падение, оно составило 36%. Oppo сохранила долю рынка, но это означает уменьшение поставок (статистика OnePlus входит сюда же). Realme выпустила смартфонов на 67% больше.

В прошлом году европейский рынок вырос на 8%, но сравнение велось с неудачным годом пандемии. В настоящее время роста ждать не приходится, пишет GSMArena.

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