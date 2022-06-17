Эти устройства анонсируют 23 июля

23 июня бренд Poco анонсирует смартфоны F4 5G и X4 GT для международных продаж. Сейчас появилась возможность ознакомиться с их внешним видом и некоторыми спецификациями.

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Poco F4 5G обладает экраном AMOLED 6,67 дюйма с разрешением FHD+, частотой до 120 Гц и яркостью 1300 нит, защищённым стеклом Gorilla Glass 5. Будет применяться процессор Snapdragon 870, 8 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ.

Спереди находится камера с разрешением 20 Мп, а основная задняя камера 64 Мп. Рядом размещена сверхширокоугольная камера 8 Мп и макро 2 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч, зарядка 67 Вт. Задняя часть сделана из поликарбоната, толщина корпуса около 8 мм, вес 195 г. Аппарат представляет собой модификацию китайского эксклюзива Redmi K40S.

Poco X4 GT обладает экраном LCD 6,6 дюйма с разрешением 1080 х 2400 пикселей, частотой до 120 Гц и яркостью 650 нит, также с Gorilla Glass 5. Это устройство работает на процессоре Dimensity 8100, у него 8 ГБ памяти, 256 ГБ хранилище и аккумулятор 5080 мАч с зарядкой 67 Вт. Передняя камера здесь 20 Мп, основная задняя 64 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп.

Оба смартфона работают на Android 12 с оболочкой Poco. Среди стандартов связи у них отсек для двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2 и NFC. У X4 GT есть разъём 3,5 мм и он является аналогом китайского Redmi Note 11T Pro 5G, пишет Gizmochina.

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