Это может быть концом всей серии Fan Edition

В последние пару лет Samsung выпустила два смартфона в серии Fan Edition. Быть может, они оказались последними.

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Несколько источников утверждают, что Samsung отменила Galaxy S22 FE и в ближайшем будущем новых представителей FE не появится. В прошлом году уже в апреле в прессу попали модельный номер Galaxy S21 FE и даже изображения. В этом году информации по новому смартфону нет даже в июне.

В конце прошлого года Samsung рассматривала возможность отложить релиз S21 FE из-за дефицита чипов. В итоге аппарат был представлен лишь на месяц раньше линейки Galaxy S22.

В апреле была информация о том, что Samsung будет ставить в Galaxy S22 FE чипы MediaTek вместо своих Exynos. За минувшие два месяца в Samsung могли поменять решение и не выпускать аппарат вовсе.

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S21 FE обладает неплохим экраном AMOLED 6,4 дюйма с частотой 120 Гц, приличной производительностью, качественными камерами и неплохой автономностью. Однако, даже среди смартфонов самой Samsung есть не менее интересные альтернативы вроде Galaxy A53 5G. С учётом этого серию FE могли счесть лишней. Или Samsung хочет дождаться конца дефицита чипов, чтобы можно было без проблем выпускать все запланированные устройства, пишет Androidcentral.