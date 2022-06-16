В последние пару лет Samsung выпустила два смартфона в серии Fan Edition. Быть может, они оказались последними.
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Несколько источников утверждают, что Samsung отменила Galaxy S22 FE и в ближайшем будущем новых представителей FE не появится. В прошлом году уже в апреле в прессу попали модельный номер Galaxy S21 FE и даже изображения. В этом году информации по новому смартфону нет даже в июне.
В конце прошлого года Samsung рассматривала возможность отложить релиз S21 FE из-за дефицита чипов. В итоге аппарат был представлен лишь на месяц раньше линейки Galaxy S22.
В апреле была информация о том, что Samsung будет ставить в Galaxy S22 FE чипы MediaTek вместо своих Exynos. За минувшие два месяца в Samsung могли поменять решение и не выпускать аппарат вовсе.
S21 FE обладает неплохим экраном AMOLED 6,4 дюйма с частотой 120 Гц, приличной производительностью, качественными камерами и неплохой автономностью. Однако, даже среди смартфонов самой Samsung есть не менее интересные альтернативы вроде Galaxy A53 5G. С учётом этого серию FE могли счесть лишней. Или Samsung хочет дождаться конца дефицита чипов, чтобы можно было без проблем выпускать все запланированные устройства, пишет Androidcentral.