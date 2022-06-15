До релиза самого продвинутого флагмана Vivo ещё далеко

Ранее в этом году была информация, что компания Vivo представит три флагманских смартфона: Vivo X80, X80 Pro и X80 Pro Plus. В итоге к настоящему моменту в продажу поступили только Vivo X80 и Vivo X80 Pro на Snapdragon 8 Gen 1 и Dimensity 9000 соответственно.

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Теперь инсайдер Йогеш Брар подтверждает существование Vivo X80 Pro Plus. Он говорит о процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, что принесёт более высокую производительность по сравнению с X80 Pro за счёт техпроцесса TSMC 4 нм и роста энергоэффективности до 30%. Заодно чип будет меньше нагреваться.

Аппарат должен быть представлен в октябре, если этому не помешает дефицит компонентов и логистические проблемы. Ранее среди характеристик устройства называли экран AMOLED 6,8 дюйма 2K с частотой 120 Гц. Ещё ожидается зарядка мощностью 120 Вт.

Сзади будет четыре камеры с основной 50 Мп, 48 Мп на сенсоре Sony IMX598, 50 Мп Samsung JN1 и 50 Мп Samsung JN2. Могут быть установлены объективы Zeiss и стабилизация в виде подвеса, пишет Gizmochina.

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