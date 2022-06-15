Компания Motorola недавно выпустила ряд аппаратов средней ценовой категории серии G и дешёвых серии E. Этим дело не ограничится и на подходе очередная модель G32.
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Данные об этом устройстве нашли в базе данных организации NBTC. Это означает, что релиз состоится не позже следующего месяца. Аппарат с модельным номером XT2235-3 поддерживает только стандарт связи 4G в сетях GSM/WCDMA/LTE.
Moto G32 получит экран LCD размером 6,5 дюйма с разрешением HD+, частотой 90 Гц и соотношением сторон 20:9. Предположительно, будет применяться система на чипе UNISOC T606 и GPU Mali G57. Памяти должно быть 4/64 ГБ и не исключена система Android 12.
Moto G32 является переработанной моделью Moto E32. Это позволяет ожидать наличия основной камеры 16 Мп, сенсора глубины 2 Мп и макро 2 Мп. Разрешение передней камеры составит 8 Мп, аккумулятор 5000 мАч с зарядкой 18 Вт, пишет Gizmochina.