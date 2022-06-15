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Доступны изображения Samsung Galaxy A04 Core на Exynos 850
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Согласно последним сведениям, компания Samsung готовится выпустить смартфон начальной ценовой категории Galaxy A04. Он призван заменить прошлогоднюю модель Galaxy A03 Core. В преддверии поступления аппарата на прилавки были опубликованы его изображения.

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Из них следует, что внешний вид устройства не изменился по сравнению с предыдущим поколением. У него есть вырез на экране под камеру и довольно толстые рамки вокруг экрана. Справа находится регулятор громкости и кнопка включения. Сканера отпечатков пальцев на этом аппарате не предусмотрено.

Задняя сторона сделана из поликарбоната с матовым покрытием. Сзади только одна камера и светодиодная вспышка. Изображения показали чёрный, зелёный и медный цветовые варианты. Полного перечня характеристик нет, но ранее говорилось о процессоре Exynos 850.

Остальные спецификации могут не отличаться от Galaxy A03 Core. Последний обладает экраном IPS LCD 6,5 дюйма с разрешением 720 х 1600 пикселей, процессором Unisoc SC9863A, 2 ГБ памяти и батареей 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. Установлена система Android 11 Go. Спереди камера 5 Мп, Сзади 8 Мп.

Анонс новой модели ожидается в июне или июле, но перечень стран неизвестен, пишет Gizmochina.

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