Продажи должны начаться в этом месяце или следующем

Согласно последним сведениям, компания Samsung готовится выпустить смартфон начальной ценовой категории Galaxy A04. Он призван заменить прошлогоднюю модель Galaxy A03 Core. В преддверии поступления аппарата на прилавки были опубликованы его изображения.

реклама

Из них следует, что внешний вид устройства не изменился по сравнению с предыдущим поколением. У него есть вырез на экране под камеру и довольно толстые рамки вокруг экрана. Справа находится регулятор громкости и кнопка включения. Сканера отпечатков пальцев на этом аппарате не предусмотрено.

Задняя сторона сделана из поликарбоната с матовым покрытием. Сзади только одна камера и светодиодная вспышка. Изображения показали чёрный, зелёный и медный цветовые варианты. Полного перечня характеристик нет, но ранее говорилось о процессоре Exynos 850.

Остальные спецификации могут не отличаться от Galaxy A03 Core. Последний обладает экраном IPS LCD 6,5 дюйма с разрешением 720 х 1600 пикселей, процессором Unisoc SC9863A, 2 ГБ памяти и батареей 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. Установлена система Android 11 Go. Спереди камера 5 Мп, Сзади 8 Мп.

Анонс новой модели ожидается в июне или июле, но перечень стран неизвестен, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама 3070 Ti за 80 тр в Регарде Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -45000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming



