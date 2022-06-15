Известный инсайдер Digital Chat Station в китайском интернете опубликовал изображения выходящего в недалёком будущем флагманского смартфона OnePlus. Также были названы некоторые спецификации этого устройства, которое может получить название OnePlus 10T.
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На изображениях показано три цветовых варианта OnePlus 10T: белый, чёрный и светло-мятный. У аппарата плоский экран, где должен находиться сканер отпечатков. Вокруг экрана тонкие рамки и отверстие наверху по центру под камеру.
Размер экрана AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц составляет 6,7 дюйма. Как и полагается сейчас флагману, аппарат оснащён процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ёмкость аккумулятора у него 4800 мАч. В комплект поставки может войти зарядное устройство мощностью 160 Вт.
По внешнему виду смартфон напоминает представителей серии Oppo K10, представленной не так давно в Китае. Сзади находятся три камеры и светодиодная вспышка, на левой стороне регулятор громкости, на правой кнопка питания. Ползунок уведомлений на этот раз отсутствует.
Ранее говорилось о передней камере с разрешением 32 Мп. Основная задняя камера 50 Мп, сверхширокоугольная 16 Мп и макро 2 Мп. Стоимость ожидается от 3000 до 4000 юаней, а анонс в июле, пишет Gizmochina.