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Готовится к релизу смартфон Vivo Y77 с зарядкой 80 Вт и Dimensity 8100
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Аппарат компании Vivo с модельным номером V2219A недавно обнаружился в базе данных выдающей сертификаты организации TENAA. Маркетинговое название этого устройства пока неизвестно. Первоначально считалось, что смартфон будет входить в состав линейки X. Инсайдер под ником Blad is Panda считает, что на самом деле он относится к серии Y.

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По его данным, V2219A входит в состав линейки смартфонов Vivo Y77. Данная модель должна стать первой в серии Y с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт. Инсайдер Парас Гуглани пишет, что в июле в Китае Vivo анонсирует линейку смартфонов Y77 5G на процессоре Dimensity 8100 и с зарядкой 80 Вт. Могут быть представлены модели Vivo Y77 5G и Vivo Y77 Pro 5G.

Vivo V2219A обладает экраном AMOLED FHD+ 6,67 дюйма и 8-ядерным процессором с частотой 2,2 ГГц. Вероятно, V2219A работает не на процессоре Dimensity 8100. У него до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ хранилище. Слот для карт microSD отсутствует. Скорее всего будет установлена операционная система Android 12.

V2219A обладает двухэлементной батареей 4380 мАч и зарядкой 80 Вт. Где находится сканер отпечатков, пока неизвестно. Разрешение передней камеры 8 Мп, основной задней 50 Мп и дополнительной 2 Мп. Толщина корпуса 8,59 мм, вес 194 г. Будут выпущены чёрный и белый цветовые варианты, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #vivo
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