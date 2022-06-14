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Стоимость Vivo X80 Pro на Snapdragon 8 Gen 1 в Европе стартует от 1099 евро
Продажи начинаются уже в среду
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В апреле компания Vivo анонсировала в Китае смартфоны X80 и X80 Pro. Затем они стали продаваться ещё в нескольких странах Азии. В среду продажи начнутся в Европе и уже можно узнать, насколько предстоит раскошелиться, чтобы стать обладателем Vivo X80 Pro.

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По словам инсайдера SnoopyTech, X80 Pro появится за 1099 евро. Хотя невозможно сравнить напрямую, потому что модель X70 Pro не продавалась в Европе, X60 Pro в своё время стоил 800 евро. Это показывает увеличение стоимости последних аппаратов Vivo.

X80 Pro обладает дисплеем AMOLED E5 LTPO размером 6,78 дюйма с разрешением 2K и частотой 120 Гц. У него максимальная яркость 1500 нит и HDR с 10-битным цветом. Ещё есть система на чипе Snapdragon 8 Gen 1, до 12 ГБ памяти и до 512 ГБ хранилище UFS 3.1. Ёмкость батареи 4700 мАч, проводная зарядка 80 Вт и беспроводная 50 Вт.

Сзади четыре камеры с главной 50 Мп с сенсором GNV 1G и оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 48 Мп с сенсором IMX598, телефото 12 Мп на сенсоре IMX663 и камера-перископ 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом и 60-кратным цифровым. Разрешение передней камеры 32 Мп. Есть чип Vivo V1+ для повышения качества съёмки и объективы Zeiss, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #vivo
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