Инсайдер Greymon55 говорит, что ждать осталось не дольше пяти месяцев

Точный день поступления видеокарт AMD нового поколения в продажу остаётся неизвестным, но у инсайдера Greymon55 есть мнение по данному вопросу. Он пишет, что карты серии Radeon 7000 на архитектуре RDNA3 должны быть выпущены в период с конца октября до середины ноября. Раньше этого AMD представит процессоры Ryzen 7000 на архитектуре Zen4. Выходит, что в течении двух месяцев AMD выпустит новое поколение аппаратного обеспечения для компьютеров.

реклама

Сообщается, что распространение архитектуры AMD RDNA3 стартует с флагманской карты Radeon 7900 на чипе Navi 31. За ней последуют модели дешевле на Navi 33 и Navi 32.

Конкуренты отставать не собираются. Intel раньше других должна представить видеокарты Arc, хотя их появления ждут уже давно. Сейчас их обещают выпустить в конце лета, а через несколько недель появятся новые карты Nvidia и AMD. Ещё Intel выпустит процессоры 13-го поколения Raptor Lake-S на новом техпроцессе Intel 7. Количество ядер в них увеличится до 24.

От Nvidia карт GeForce RTX 40 ждут в сентябре или октябре, пишет Videocardz.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming



