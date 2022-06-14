Точный день поступления видеокарт AMD нового поколения в продажу остаётся неизвестным, но у инсайдера Greymon55 есть мнение по данному вопросу. Он пишет, что карты серии Radeon 7000 на архитектуре RDNA3 должны быть выпущены в период с конца октября до середины ноября. Раньше этого AMD представит процессоры Ryzen 7000 на архитектуре Zen4. Выходит, что в течении двух месяцев AMD выпустит новое поколение аппаратного обеспечения для компьютеров.
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Сообщается, что распространение архитектуры AMD RDNA3 стартует с флагманской карты Radeon 7900 на чипе Navi 31. За ней последуют модели дешевле на Navi 33 и Navi 32.
Конкуренты отставать не собираются. Intel раньше других должна представить видеокарты Arc, хотя их появления ждут уже давно. Сейчас их обещают выпустить в конце лета, а через несколько недель появятся новые карты Nvidia и AMD. Ещё Intel выпустит процессоры 13-го поколения Raptor Lake-S на новом техпроцессе Intel 7. Количество ядер в них увеличится до 24.
От Nvidia карт GeForce RTX 40 ждут в сентябре или октябре, пишет Videocardz.