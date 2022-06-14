Это может быть APU Mendocino на архитектурах Zen2/RDNA2

На сайте Userbenchmark обнаружилась запись с описанием процессора AMD Ryzen 3 7320U. Этот представитель семейства Ryzen 7000 скорее всего построен не на архитектуре Zen4, а может и не на Zen3. Он устанавливается в сокет FT6 и обладает четырьмя ядрами. В результате это может быть только что представленный бюджетный маломощный APU Mendocino для мобильных компьютеров.

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Номинальная тактовая частота у него составляет 2,4 ГГц, в разгоне более 4,1 ГГц. Впервые APU Ryzen 7000 основан на Zen2, так что AMD в очередной раз смешала архитектуры разных поколений в рамках одной линейки процессоров.

Сокет FT6 стал известен благодаря слайду двухнедельной давности с описанием Mendocino. Там же были указаны два вычислительных блока RDNA2. Идентификатор устройства 1002-0123 не соответствует известным встроенным GPU.

AMD Mendocino ожидаются в четвёртом квартале, из чего можно сделать вывод о выпуске Ryzen 7000 до конца года, пишет Videocardz.

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