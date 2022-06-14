Устройства прошлого поколения стоили минимум 46 евро

В мае в Китае были представлены очередные фитнес-трекеры Xiaomi, модели Band 7. В других странах они тоже поступят в магазины и ждать этого осталось недолго. Появилась информация, согласно которой в Европе цены на эти браслеты будут 50-60 евро против минимума в 45,99 евро у Xiaomi Band 6.

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Xiaomi Band 7 обладает экраном AMOLED размером 1,62 дюйма с разрешением 192 х 490 пикселей, плотностью пикселей 326 ppi и максимальной яркостью 500 нит. У него есть опция постоянно активного экрана и динамические обои как в MIUI 13 на смартфонах.

По внешнему виду трекер мало отличается от Mi Band 6 и весит 13,5 г. Среди функциональных возможностей есть помощник Xiao AI и отслеживание 120 спортивных режимов, включая четыре профессиональных. Замеряется уровень кислорода в крови в течение всего дня и выдаются предупреждения при падении значения ниже 90%. Есть трекер сердечного ритма и сна, мониторинг стресса.

Ёмкость аккумулятора равна 180 мАч и этого хватит на 15 дней или на 9 дней при высоких нагрузках. Для зарядки применяется магнитное зарядное устройство, пишет Gizmochina.

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