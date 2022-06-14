Компания Asus готовится к анонсу 5 июля смартфонов серии ROG Phone 6 на Тайване, в Китае и США. Эти аппараты станут одними из первых с новым флагманским процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Пока можно ознакомиться с двумя разновидностями ROG Phone 6, которые нашли в базе данных китайской сертификационной организации 3C.
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Предположительно, тайваньская компания готовит шесть моделей: AI2201_A, AI2201_B, AI2201_C, AI2201_D, AI2201_E и AI2201_F. AI2201_B и AI2201_D могут носить названия ROG Phone 6 Pro и ROG Phone 6 Ultimate соответственно.
Что касается 3C, там описаны аппараты AI2201_A и AI2201_B. У обоих будет зарядное устройство мощностью 65 Вт.
Аппараты ROG Phone 5 и ROG Phone 5s 2021 года поддерживают зарядку мощностью 65 Вт, так что в этом плане улучшений у новых смартфонов не наблюдается. Ранее Asus подтвердила, что экраны в ROG Phone 6 получат частоту обновления 165 Гц. Остальные характеристики остаются неизвестными. Можно рассчитывать на знакомство с ними в ближайшие дни после прохождения сертификации в китайской организации TENAA, сообщает Gizmochina.