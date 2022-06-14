Размер экрана может вырасти до рекордного значения 14,1 дюйма

На прошлой неделе компания Apple анонсировала мобильный процессор M2, который войдёт в состав новых моделей MacBook Air и MacBook Pro. Оказалось, что он будет использоваться и в будущих планшетах iPad Pro.

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iPad Pro нынешнего года будет представлен в сентябре или октябре. Среди других характеристик у него может быть поддержка беспроводной зарядки и обновлённые камеры.

Судя по прошлым сведениям, размеры планшетов останутся неизменными по сравнению с продающимися сейчас прошлогодними моделями. Планшеты новых размеров могут поступить в продажу в следующем году.

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Недавно поступала информация о том, что iPad Pro в конце этого года или в начале следующего получит экран с диагональю 14,1 дюйма. В результате это будет самый крупный планшет в истории Apple. Сейчас продаются планшеты с экранами 11 дюймов и 12,9 дюйма. Новый планшет с экраном 14,1 дюйма должен получить панель Mini-LED с поддержкой технологии ProMotion, пишет Gizmochina.