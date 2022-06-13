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Планшеты iPad смогут работать с внешними аксессуарами благодаря поддержке DriverKit в iPadOS 16
Речь идёт о планшетах на собственных процессорах Apple этого и прошлого года
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На днях была проведена конференция разработчиков Apple WWDC, где были анонсированы очередные версии систем американского производителя. В частности, можно отметить сближение планшетов iPad с ноутбуками за счёт новшеств системы iPadOS 16.

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Система позволит подключать к планшетам внешние аксессуары посредством интерфейса прикладного программирования DriverKit API. В результате сторонние компании смогут проще создавать аксессуары в большем количестве.

DriverKit API представляет собой созданный для Mac в 2019 году фреймворк. Он даёт производителям возможность писать драйверы для iPad и с их помощью обеспечивает совместную работу своих продуктов с iPad. Сейчас этот API поддерживает USB, PCI и аудиоустройства. Раз он есть и на Mac, написавшие драйверы для macOS разработчики получают возможность перенести их на iPad. Apple сообщает о возможности распространения драйверов устройств через магазин App Store.

DriverKit функционирует исключительно на моделях с чипами Apple M1 и M2. Это значит, что поддержка имеется лишь на планшетах iPad Pro 2021 и iPad Air 2022. Их обладатели получат доступ к ряду несовместимых прежде с iPadOS аксессуаров.

iPadOS 16 в июле выйдет в виде бета-версии, а финальный вариант ожидается осенью, пишет Gizmochina.

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