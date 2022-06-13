Во второй половине 2020 года компания Samsung представила планшет Galaxy Tab A7. В конце прошлого года ему на смену был выпущен планшет Galaxy Tab A8. Теперь идёт подготовка к релизу новой модели.
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В начале мая была информация, согласно которой Samsung готовит несколько планшетов. Одним из них является Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition, который был представлен вскоре после появления сведений о нём.
Ещё был назван планшет с модельным номером SM-T503. Предположительно, он будет называться Galaxy Tab A7 2022 Edition.
Оригинальная модель этого планшета работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 662. Версия 2022 Edition получит систему на чипе Unisoc T618. Как и в Galaxy Tab S6 Lite, ожидается единственная конфигурация памяти 3/32 ГБ.
Остальные характеристики с большой долей вероятности останутся неизменными. Это означает экран TFT LCD 10,4 дюйма с разрешением 2000 х 1200 пикселей, четыре динамика, разъём 3,5 мм, отсек microSD, заднюю камеру 8 Мп, переднюю 5 Мп, аккумулятор 7040 мАч и зарядку 15 Вт, пишет Gizmochina.