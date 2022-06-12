10 августа ожидается анонс очередных гибких смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 4. Тогда же должны быть представлены устройства Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Watch 5. Ждать этого остаётся без малого два месяца, а пока появилась возможность познакомиться с внешним видом Z Flip 4.
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Дизайн Galaxy Z Flip 4 почти не отличается от прошлогоднего аппарата Galaxy Z Flip 3. Спереди вокруг экрана рамки стали чуть более тонкими. Гибкий экран снова обладает отверстием в центре. Предположительно, складки на экране удалось сделать меньше.
Шарнир кажется более тонким, нежели прежде, а потому он может быть и легче. На закрытом устройстве виден зазор, а экран на крышке выглядит крупнее прежнего.
Аппарат сохранил двухцветный дизайн и две камеры, а также сканер отпечатков сбоку. Автономность должна вырасти за счёт роста ёмкости аккумулятора и эффективности процессора. Здесь будет аккумулятор 3700 мАч, как в Galaxy S22, зарядка мощностью 25 Вт плюс беспроводная.
Ранее говорилось о гибком экране AMOLED FHD + 120 Гц 6,7 дюйма, процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 1, памяти до 12 ГБ, хранилище до 512 ГБ, Android 12, основной камере 12 Мп, сверхширокоугольной 12 Мп и передней 10 Мп. Будет доступно несколько цветовых вариантов, сообщает Gizmochina.