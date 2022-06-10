В минувшем октябре бренд Redmi представил в Китае смартфоны Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro+ 5G и Redmi Note 11 5G. В октябре нынешнего года им на смену могут прийти аппараты Redmi Note 12. Рассказал о них инсайдер Digital Chat Station.
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Один из ранних прототипов одной из моделей обладает плоским экраном и отверстием для камеры по центру. Диагональ названа не была, но обещана высокая частота.
Сзади три камеры с основной 50 Мп. Располагаются они как на прошлогодних моделях, так что камеры могли остаться неизменными. Рядом с ними горизонтально размещена светодиодная вспышка. Остальные характеристики пока остаются неизвестными.
Redmi недавно выпустила в Китае смартфоны Redmi Note 11T Pro, Note 11T Pro+ и Note 11 SE. Следовательно, ждать моделей Note 12 предстоит ещё несколько месяцев, пишет Gizmochina.