Очередной флагманский смартфон OnePlus появится под названием OnePlus 10T 5G. По данным инсайдера, у него кодовое название Ovaltine и премиальный процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. В позапрошлом месяце другой инсайдер поделился спецификациями флагмана этого производителя.
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Тогда говорилось, что компания OnePlus рассматривает два варианта флагмана, на процессорах Qualcomm и MediaTek. Появление аппарата ожидалось во втором полугодии. Тогда его ждали под именем OnePlus 10.
Этими процессорами могли быть Snapdragon 8+ Gen 1 и Dimensity 9000. Теперь ожидается лишь один флагман, скорее всего на Snapdragon 8+ Gen 1. От второй версии могли отказаться.
Судя по апрельским данным, 10T 5G получит экран AMOLED LTPO 2.0 6,7 дюйма FHD+ с частотой 120 Гц. Памяти будет 8/12 ГБ, хранилище 128/256 ГБ. Разрешение передней камеры 32 Мп, сзади 50 Мп, сверхширокоугольная 16 Мп и макро 2 Мп. Ёмкость аккумулятора составит 4800 мАч, зарядка 150 Вт. Установлена Android 12 с OxygenOS, пишет Gizmochina.