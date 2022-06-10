На этой неделе в Малайзии компания ZTE анонсировала несколько смартфонов, одним из которых стал Blade A52. Это бюджетное устройство на процессоре производства Unisoc.
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Аппарат получил панель IPS LCD размером 6,52 дюйма с вырезом. Разрешение панели 720 х 1600 пикселей, соотношение сторон 20:9 и частота традиционные 60 Гц. Внутри выреза находится камера для селфи 5 Мп.
На корпусе есть сканер отпечатков и сзади три камеры. Среди них основная 13 Мп, макро 2 Мп и сенсор глубины тоже 2 Мп.
На устройство установлена Android 11 и система на чипе Unisoc SC9863A. Объём памяти 3 ГБ, хранилище 64 ГБ, батарея 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. Цена аппарата примерно $91, доступны серый и золотой цветовые варианты, пишет Gizmochina.