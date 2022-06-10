Разработчики стремятся повысить безопасность и пользу своего популярного браузера

Компания Google давно применяет машинное обучение для улучшения работы своих программных продуктов, в том числе браузера Chrome. В марте появилась новая модель, работающая локально на устройствах и умеющая находить в 2,5 раза больше фишинговых атак и вредоносных сайтов, нежели прежде. Это поспособствует защите пользовательских данных.

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Компания также будет противостоять надоедливым запросам от некоторых сайтов на отправку уведомлений. Уведомления способны повысить трафик на сайтах, но пользователям они чаще всего не нужны. Chrome способен предсказать, когда человек не даст сайту разрешение на доставку уведомлений, чтобы автоматически заблокировать запросы. В очередной версии Chrome появится модель машинного обучения для обработки подобных прогнозов действий пользователей локально на устройстве.

Ещё Google планирует задействовать машинное обучение для повышения пользы от панели инструментов с учётом использования браузера в конкретный момент времени. Если вы часто пользуетесь голосовым поиском, он может быть выставлен на видное место. Если вы часто отправляете контент другим людям, на видном месте может быть команда «Поделиться». Можно будет настраивать панель задач и вручную, пишет Engadget.

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