Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Google за счёт машинного обучения улучшила обнаружение фишинга в Chrome
Разработчики стремятся повысить безопасность и пользу своего популярного браузера
анонсы и реклама
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b>
3060 MSI Gaming дешевле 60тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3070Ti MSI Gaming дешевле 90 тр

Компания Google давно применяет машинное обучение для улучшения работы своих программных продуктов, в том числе браузера Chrome. В марте появилась новая модель, работающая локально на устройствах и умеющая находить в 2,5 раза больше фишинговых атак и вредоносных сайтов, нежели прежде. Это поспособствует защите пользовательских данных.

реклама

Компания также будет противостоять надоедливым запросам от некоторых сайтов на отправку уведомлений. Уведомления способны повысить трафик на сайтах, но пользователям они чаще всего не нужны. Chrome способен предсказать, когда человек не даст сайту разрешение на доставку уведомлений, чтобы автоматически заблокировать запросы. В очередной версии Chrome появится модель машинного обучения для обработки подобных прогнозов действий пользователей локально на устройстве.

Ещё Google планирует задействовать машинное обучение для повышения пользы от панели инструментов с учётом использования браузера в конкретный момент времени. Если вы часто пользуетесь голосовым поиском, он может быть выставлен на видное место. Если вы часто отправляете контент другим людям, на видном месте может быть команда «Поделиться». Можно будет настраивать панель задач и вручную, пишет Engadget.

анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
-25% на RX 6700 XT ASUS
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#google
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сотрудники Google из Индии создают в коллективах "кастовую систему" и это стало большой проблемой
В Google вычислили число пи с точностью до 100 триллионов знаков после запятой
Странные отголоски из прошлого: Эпилятор В.Ч. Индивидуальный (1991 год)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
72
Видеокарты дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3060 стоит всего 45 000 рублей
19
Xiaomi официально объявила о прекращении поддержки восьми старых смартфонов и двух планшетов
3
Прирост FPS в играх при замене Ryzen 5 1600 на 5600 может ограничить видеокарта уровня RX 6600 XT
20
Кооперативный режим наконец-то появится в игре Halo Infinite
+
Курс на Aliexpress вновь пошел на снижение
9
Первая тестовая сеть Эфира отказалась от майнинга — Ethereum 2.0 все ближе
6
Геймерские видеокарты сильно подешевели в РФ – GeForce RTX 3070 Ti стоит всего 70 000 рублей
5
Видеокарты AMD и NVIDIA дешевеют в российских магазинах – скидки на флагманы доходят до 40%
31
Рубль непозволительно сильно укрепился, завтра Банк России будет опять снижать ключевую ставку
34
Почему рубль дорожает, когда курс упадёт, и почему дешёвый доллар – это плохо для экономики РФ
40
AnTuTu опубликовал десятку самых мощных флагманов на глобальном рынке
+
Скафандры для российских космонавтов станут делать из "самозатягивающегося" материала
+
Геймерские процессоры Intel Alder Lake дешевеют в магазинах РФ – Core i3-12100F стоит всего 10 990р
10
Появилось фото крышки, снятой с процессора AMD Ryzen 7000 (Zen 4) в исполнении Socket AM5
4
Как DNS забывает о правах потребителей, а сервисы в РФ имитируют ремонт ПК – реальная история от PRO Hi-Tech
9
Переход Эфира на Proof of Stake стал ещё ближе – разработчики запустили сеть Ropsten Ethereum 2.0
5
Флагманы AMD дешевеют в РФ – Ryzen 9 5950X на 20 000р ниже рекомендованной цены на начало продаж
7
Рубль дорожает, а видеокарты дешевеют – геймерская Radeon RX 6750 XT скинула 30% за несколько недель
21
Курс доллара опустился до 58 рублей
149

Популярные статьи

Собираем мощнейший игровой ПК 2022 года за 350 тысяч рублей для любых игр в 4K
56
7 cпособов сэкономить при сборке игрового компьютера в 2022 году
19
Обзор и тестирование смартфона Realme 9i
7
Странные отголоски из прошлого: Эпилятор В.Ч. Индивидуальный (1991 год)
9
Собираю простой кондиционер из элемента Пельтье TEC-12706, чтобы разогнать летнюю жару
18
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
+
Об играх, где главный герой — зверёк
2

Сейчас обсуждают

MadEA
12:09
Автор проснулся только? .. это как бы уже давно завертелось
Россиянам запретили покупать на Aliexpress в долларах
ахахах
12:08
выборы промежуточные у демократов США 8 ноября будут и они будут давить на Россию до этого времяни,а потом проиграют там они в конгрессе республиканцам и неодин закон байдуна уже непройдёт после
Рубль непозволительно сильно укрепился, завтра Банк России будет опять снижать ключевую ставку
Renegat174
12:08
Я взял точно такую же Аорус, по курсу вышло 39 тыс отправил через бандерольку.
Рубль дорожает, а видеокарты дешевеют – геймерская Radeon RX 6750 XT скинула 30% за несколько недель
daimos
12:08
А, ну теперь ясно, почему хотят 70 баксов за игру, нефть кстати продолжает дорожать, как бы не продешевили
Премьера геймплея Call of Duty: Modern Warfare II: атмосферная высадка на танкер под проливным дождём
itmanager85
11:57
> и сможет впервые в истории выйти за рамки производительности в 1 экзафлопс. MI300 это APU для exascale систем, для суперкомпов короче экзафлопсных .. а одиночный ускоритель - вряд ли вообще когда ...
NASA планирует провести независимое исследование материалов по неопознанным воздушным явлениям
Дмитрий
11:55
на алике кста видеокарты китайцы 1 год гарантии. колорфул там всякие.
Рубль дорожает, а видеокарты дешевеют – геймерская Radeon RX 6750 XT скинула 30% за несколько недель
&lt;TopUpdate&gt;
11:55
Лол, на графике значок стоит больше 35%, то есть не до 35%, а от 35%. То есть будут задачи в которых производительность будет заметно выше.
Ryzen 9 7950Х получит рост производительности до 35%, но может оказаться медленнее Core i9-13900K
djon3volta
11:53
Ты же с Казахстана, какое отношение ты имеешь к Ситилинку? Ах да,погуглил, там типа есть пункты выдачи Ситилинка.. 🤡
Рубль дорожает, а видеокарты дешевеют – геймерская Radeon RX 6750 XT скинула 30% за несколько недель
Александр Рязанцев
11:53
Получается сокет 1700 прожил 1 поколение. Разочаровались в нем
Последние утечки о Meteor Lake и Arrow Lake говорят о сокете LGA 1851
Артём Николаев
11:53
Пара недоядер работает примерно как одно ядро уровня Coffee Lake c гипертредингом. А их там 16 штук насыпят. Так что, Интел сможет хорошо себя показывать и в однопотоке, и в числодроблении на 32 поток...
Ryzen 9 7950Х получит рост производительности до 35%, но может оказаться медленнее Core i9-13900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем