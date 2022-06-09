В начале недели Apple анонсировала процессоры M2 для своих ноутбуков и планшетов. Не успели они попасть в руки пользователей, а компания уже планирует следующие процессоры. Отчёт аналитика Джеффа Пу из Haitong International рассказал, что компания TSMC в конце года запустиn в промышленное производство улучшенную версию процессора M2.
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Этот чип будет создаваться на техпроцессе 3 нм, что позволит уместить в него ещё больше транзисторов. Анонсированный на этой неделе чип построен на техпроцессе 5 нм, как и M1 до него.
Apple говорит, что новый M2 на 18% быстрее своего предшественника в задачах с высокой нагрузкой на процессор. Скорость графического процессора выросла на 35%, нейронного движка на 40%, пропускная способность памяти на 50%.
В этом году были слухи, что Apple тестирует девять компьютеров Mac на M2, включая Mac mini на M2 Pro. Apple якобы планировала выпустить Mac mini на M1 Pro и M1 Max, но в итоге вместо этого в марте представили Mac Studio.
Первыми компьютерами Mac на M2 уже стали MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro. Их поступление в продажу ожидается в июле, пишет Techspot.