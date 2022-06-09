Увидеть новые статусы можно будет сразу после их появления

Мессенджер WhatsApp скоро получит очередное обновление и новую функциональность. На ПК в приложении было обнаружено, что обновления статусов пользователей из вашего списка контактов в очередной бета-версии показываются на странице чатов. Около месяца назад сообщалось, что ведётся работа над этой же функциональностью для приложения на iOS.

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До настоящего времени заметить обновления статусов собеседников в WhatsApp было непросто. Искать нужно целенаправленно у определённого контакта. Теперь изменения статусов можно будет увидеть одним взглядом на список существующих чатов.

Если нажать на этот чат, он откроется, а если нажать на изображение профиля контакта, приложение покажет обновление статуса. Эту функциональность нельзя будет выключить в настройках. Дата её появления пока остаётся неизвестной. Сначала она станет доступной бета-тестерам, а потом всем пользователям приложения, пишет Phonearena.

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