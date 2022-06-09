В прошлом году был представлен планшет iPad Pro на процессоре Apple M1, на котором работают и компьютеры Mac. Теперь американский производитель готовит новый iPad Pro. Сообщается, что размер его экрана может вырасти до 14,1 дюйма.
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Если это так, планшет станет самым крупным в истории Apple. Сейчас iPad Pro есть с размерами 11 дюймов и 12,4 дюйма.
iPad Pro этого года может получить объём оперативной памяти 16 ГБ и 512 ГБ хранилище. С учётом анонсированного на днях процессора M2 это может сделать его самым производительным планшетом с большим отрывом от конкурентов.
Также должны быть представлены новые планшеты размером 11 и 12,9 дюймов. В них не ждут значительных изменений во внешнем виде, разве что рамки вокруг экрана должны стать тоньше.
Точные даты анонса не называются. Можно предположить, что планшеты представят одновременно со смартфонами iPhone 14. Тогда же могут появиться Apple Watch Series 8 и Apple AirPods Pro 2, пишет Gizmochina.