Их появление ожидается в этом году

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

В прошлом году был представлен планшет iPad Pro на процессоре Apple M1, на котором работают и компьютеры Mac. Теперь американский производитель готовит новый iPad Pro. Сообщается, что размер его экрана может вырасти до 14,1 дюйма.

реклама

Если это так, планшет станет самым крупным в истории Apple. Сейчас iPad Pro есть с размерами 11 дюймов и 12,4 дюйма.

iPad Pro этого года может получить объём оперативной памяти 16 ГБ и 512 ГБ хранилище. С учётом анонсированного на днях процессора M2 это может сделать его самым производительным планшетом с большим отрывом от конкурентов.

Также должны быть представлены новые планшеты размером 11 и 12,9 дюймов. В них не ждут значительных изменений во внешнем виде, разве что рамки вокруг экрана должны стать тоньше.

Точные даты анонса не называются. Можно предположить, что планшеты представят одновременно со смартфонами iPhone 14. Тогда же могут появиться Apple Watch Series 8 и Apple AirPods Pro 2, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 снова дешевле 40 тр -35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует -60000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU -25% на RX 6700 XT ASUS <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU



