Компания Razer в этом году модернизирует свой мобильный контроллер Kishi. Razer Kishi V2 получил более прочную скользящую перекладину, что обеспечит увеличение совместимости с устройствами по сравнению с гибкой перекладиной в модели первого поколения. Резиновые вставки для удержания смартфона могут быть удалены, чтобы можно было устанавливать некоторые модели смартфонов в чехлах.
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Основные элементы ввода остались неизменными, но регистрирующие нажатия переключатели внутри кнопок были переработаны. Вместо мембран поставили микропереключатели, как в контроллере консоли Razer Wolverine. Есть изменения в функциональных клавишах: спереди появилась отдельная кнопка «Поделиться» и пара программируемых бамперов рядом с плечевыми триггерами.
Кнопка «Поделиться» будет работать только в Razer Nexus. Это предназначенное для запуска игр Android-приложение. Nexus поможет искать совместимые игры, транслировать игровой процесс на YouTube, настраивать параметры контроллера и программировать новые бамперы.
Как и прежде, Kishi V2 подключается через USB-C, где нет задержек Bluetooth. Версия для Android стоит $99,99 долларов, а версия для iOS будет выпущена осенью, пишет Engadget.