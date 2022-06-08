Аппарат с экраном pOLED и памятью до 8 ГБ

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

Компания Motorola работает над смартфоном Edge 30 Ultra, который первым может быть выпущен на новом флагманском процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 1. Его появления ждут сначала в Китае, затем в других странах. Также ведётся работа над очередным смартфоном серии Edge, который пока называют Edge (2022). База данных бенчмарка Geekbench показала использование в его составе новейшего процессора Dimensity.

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Geekbench показывает, что Edge (2022) работает на 8-ядерном процессоре. Два ядра у него с частотой 2,5 ГГц, шесть с частотой 2 ГГц. Также есть GPU Mali-G610. Это может означать модель Dimensity 1050, анонсированную MediaTek в мае.

Также здесь указаны 8 ГБ оперативной памяти и Android 12. Результат одноядерного тестирования составил 745 баллов и 2142 балла многоядерного.

Предположительно, этот смартфон обладает экраном pOLED 6,5 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 144 Гц. Будут предлагаться конфигурации памяти 6/8 ГБ и 128/256 ГБ.

Разрешение передней камеры составляет 32 Мп. Сзади камер три с основной 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации. Рядом сверхширокоугольная камера 13 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Ёмкость аккумулятора 6000 мАч, ожидается поддержка стилуса, пишет Gizmochina.

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