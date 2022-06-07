Очередной смартфон не на Android или iOS

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

Компания Huawei у себя на родине представила смартфон средней ценовой категории Huawei Enjoy 50. В прошлом году она выпустила несколько аппаратов в линейке Enjoy, таких как модели Enjoy 20 5G, Enjoy 20 Plus 5G, Enjoy 20 SE и Enjoy 20 Pro. Названия Enjoy 30 и Enjoy 40 были пропущены и вместо них выходит Enjoy 50. Его обладатели получат внушительный экран, систему HarmonyOS и аккумулятор больше обычного.

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Размер экрана IPS LCD составляет 6,75 дюйма при разрешении 720 х 1600 пикселей, соотношении сторон 20:9 и плотности пикселей 260 ppi. Для защиты данных есть лицевая разблокировка и сканер отпечатков.

Используется неизвестный 8-ядерный процессор с частотой 2 ГГц. Не исключено, что это не самый современный чип Kirin 710A. Памяти будет до 8 ГБ, аккумулятор 6000 мАч с зарядкой 22,5 Вт.

Сзади находится основная камера 13 Мп, макро 2 Мп и светодиодная вспышка. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп. К числу прочих характеристик относятся двойной 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C и разъём 3,5 мм, а также система HarmonyOS 2.

Есть несколько конфигураций, таких как 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Их стоимость составит 1299 юаней, 1499 юаней и 1699 юаней. Доступны синий, белый и чёрный цвета, пишет Gizmochina.

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