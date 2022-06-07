Смартфон со скромными характеристиками и отличительной внешностью

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

В ближайшее время ожидается анонс смартфона Realme C30, основные характеристики которого недавно были опубликованы. Очередная утечка данных от издания Compare Dial совместно с инсайдером Стивом Хеммерстоффером показала внешний вид этого устройства. Четыре официальных изображения знакомят с уникальным обликом задней части устройства.

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Спереди находится экран с вырезом и достаточно широкой нижней рамкой. Корпус прямоугольный с регулятором громкости и кнопкой питания на правой стороне. Внизу находятся решётка динамика, порт microUSB, микрофон и разъём 3,5 мм.

Задняя сторона получила бросающиеся в глаза вертикальные полосы. Сверху слева расположился модуль камеры со вспышкой. Разрешение основной камеры будет 13 Мп, передней 5 Мп. Ожидаются синий, зелёный и чёрный цветовые варианты.

Ранее говорилось об экране IPS LCD 6,58 дюйма с разрешением FHD+ и процессоре Unisoc неизвестной модели. Ёмкость батареи составит 5000 мАч, зарядка 10 Вт. Это аппарат на Android Go с программной оболочкой Realme.

Предположительно, будут предложены конфигурации памяти 2/32 ГБ и 3/32 ГБ. Толщина корпуса составит 8,48 мм, вес 181 г, пишет Gizmochina.

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