Публичная бета-версия будет выпущена в июле

В понедельник вечером на конференции разработчиков Apple представила систему WatchOS 9 для часов Apple Watch. Каждый июнь Apple анонсирует новые версии своих программных продуктов, что случилось и на этот раз. WatchOS 9 даёт часам Apple Watch возможность обнаруживать артериальную фибрилляцию (AFib). Это нерегулярное сердцебиение, вызывающее связанные с сердцем осложнения. С WatchOS 9 поддерживаемые модели Apple Watch могут показывать истории мерцательной аритмии, что может заинтересовать лечащего врача.

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Apple заявила, что получила одобрение на работу этой функции от американского регулирующего органа FDA. Это не полное одобрение, так что Apple не обязана предоставлять данные об эффективности клинических испытаний функциональности.

Среди других новшеств Apple Watch в плане здоровья возможность показывать зоны активности сердца, чтобы лучше понимать интенсивность нагрузок. Есть функции для настройки расстояния и временных интервалов, тактильная и голосовая обратная связь, чтобы точнее понимать, когда режимы активности переключались во время тренировки. Некоторые Apple Watch получают новые виджеты и циферблаты, включая астрономические, отображают статистику бега и предлагают новый тип тренировки для триатлона, который может автоматически переключаться между велосипедом, плаванием и бегом.

Apple добавила новые возможности отслеживания сна. Устройства способны определять стадии быстрого, основного и глубокого сна. Данные отображаются в приложении «Сон» с дополнительной информацией, такой как длительность сна, частота сердечных сокращений и дыхания.

WatchOS умеет следить за приёмом лекарств, витаминов и пищевых добавок. Можно создавать список лекарств, настраивать расписания и напоминания, просматривать информацию о лекарствах в приложении «Здоровье». «Приложение «Лекарства» на самих часах позволяет легко отслеживать приём лекарств.

При наличии шлема Quest VR часы Apple Watch Watch могут отображать статистику из фитнес-трекера Move в приложении Fitness Mobile и Watch. Ещё приложения в WatchOS 9 можно закреплять для быстрого доступа к ним.

Apple не сказала, какие модели Apple Watch получат WatchOS 9, но WatchOS 8 есть на Apple Watch Series 3 и новее. Бета-версия watchOS 9 для разработчиков уже доступна платным участникам программы Apple Developer Program. Публичная бета-версия появится в июле на сайте beta.apple.com и будет бесплатной, пишет Pocket-lint.

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