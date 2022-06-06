В третьем квартале года от Motorola ждут анонса смартфона Moto Edge 2022 (кодовое имя Motorola Dubai+). Инсайдер @OnLeaks опубликовал его изображения, также представлен довольно обширный перечень характеристик.
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Был показан аппарат синего цвета с тремя задними камерами. У него плоская задняя панель со слегка изогнутыми краями, логотип Moto по центру и логотип Motorola внизу.
Спереди вокруг экрана видны тонкие рамки, а в центре вырез для камеры. Размеры корпуса будут 160,8 x 74,2 x 8,2 мм (10,1 мм с выступом задних камер).
Среди характеристик экран pOLED 2400 x 1080 6,5 дюйма с частотой 144 Гц, процессор MediaTek Dimensity MT6879, конфигурации памяти 6/8 ГБ и 128/256 ГБ, аккумулятор 5000 мАч, разрешение задних камер 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольной 13 Мп и сенсора глубины 2 Мп, передней 32 Мп. Не исключена поддержка стилуса.
Стоимость пока неизвестна, но характеристики наводят на мысль о средней ценовой категории, считает Phonearena.