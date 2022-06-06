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Nvidia GeForce RTX 4080 может получить TDP на 100 Вт выше по сравнению с RTX 3080
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Nvidia делиться всё большим объёмом данных о будущих видеокартах RTX 40 со своими партнёрами, часть из которых доходит и до нас. Всё чаще речь идёт о картах попроще и подешевле, нежели флагманская RTX 4090.

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RTX 4090 окажется не единственной картой мощностью более 400 Вт. Инсайдер Kopite7kimi пишет, что TDP модели RTX 4080 составит 420 Вт. Она была указана под номером PG139 SKU360. Если информация верная, потребление карты на 100 Вт превзойдёт модель RTX 3080. 

Ожидается, что RTX 4080 представят на новом графическом процессоре AD103 (Ada). Печатная плата будет такой же, как в старшей RTX 4090 (PG139). Не исключено, что GPU AD102 и AD103 имеют одинаковые выводы, а также можно будет ставить на эти карты одинаковые системы охлаждения.

На выходных этот же инсайдер писал, что запланированная на будущий год карта RTX 4060 получит более высокий TDP, нежели нынешняя RTX 3070. Разница может составлять 50 Вт.

GeForce RTX 4080 в продаже ожидается с сентября по октябрь. Не исключено и более ранее её появление вместе с выходящей первой RTX 4090, считает Videocardz.

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RTX 3070 уже дешевле 80тр
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3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU


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#nvidia #видеокарты
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