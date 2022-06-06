Они делают это каждые три минуты

В последние годы зависимость от смартфонов стала большой проблемой по всему миру. Люди всё больше времени проводят в социальных сетях и мобильных играх. У страха остаться без смартфона или сотовой связи появилось даже название — номофобия.

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В 2019 году компания Asurion опубликовала исследование. Из него следовало, что жители США проверяли смартфоны в среднем 96 раз в день. Это около раза за десять минут, если ещё 8 часов в сутки спать.

Недавно эта же компания провела очередное такое исследование и установила, что эти показатели выросли почти в четыре раза до 352 раз в день. Среднестатистический американец проверяет смартфон примерно каждые три минуты.

Опрос проводился 2-9 марта с участием почти 2000 взрослых жителей США разных возрастов. Три четверти опрошенных считают смартфон необходимостью, а не роскошью. 20% опрошенных не хотят обходиться без него дольше нескольких часов. 75% людей берут смартфоны с собой даже в ванную.

75% бэби-бумеров и 76% из поколения X считают смартфоны необходимостью. У представителей поколения Z таких 71% и у миллениалов 68%.

86% не расстаются со смартфонами ради связи с друзьями и семьей, звоня им и отправляя текстовые сообщения. 61% опрошенных вцепились в смартфоны мёртвой хваткой ради съёмки фотографий и видео, 46% ради мобильного банкинга, 40% из-за мобильных игр и 31% из-за покупок в интернете, пишет Techspot.

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