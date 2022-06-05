Это неофициальные данные от Mixpanel

Всемирная конференция разработчиков Apple (WWDC) стартует в понедельник и тогда станет известно, чего ожидать от очередных версий систем Apple iOS, iPadOS, watchOS и остальных. Через 250 дней после релиза версии iOS 15 назван уровень её распространения благодаря аналитической компании Mixpanel.

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Почти 90% обладателей аппаратов iPhone с поддержкой версии iOS 15 поставили эту систему. За последние десять недель уровень распространения iOS 15 вырос на 10%. Mixpanel собирает данные путём отслеживания количества посещений приложений и сайтов, где применяется её комплект для разработки аналитического программного обеспечения. Это не официальная статистика от самой Apple.

Последние данные от Apple были опубликованы в январе и показали долю iOS 15 в 72% среди аппаратов последних четырёх лет. 26% аппаратов были на iOS 14, 2% на ещё более старых версиях.

iOS 15 была выпущена 24 сентября 2021 года. Там было немало багов, в том числе ошибочное сообщение о переполнении хранилища. У некоторых пользователей были проблемы со звуком при первом запуске iOS 15, некоторые не могли поставить данное обновление, но со временем смогли сделать это.

По сведениям Марка Гурмана из Bloomberg, в системе iOS 16 появятся виджеты с возможностью их настройки. Будут представлены новые способы взаимодействия пользователей с операционной системой. Не исключено обновление внешнего вида собственных приложений Apple и обновлённая система уведомлений.

WWDC можно будет смотреть на YouTube, через приложение Apple Developer из App Store и на сайте Apple.com в браузере, пишет Phonearena.

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