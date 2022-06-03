Ещё аппарат получит три задние камеры и аккумулятор 5000 мАч

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

Компания Motorola готовит очередной недорогой смартфон со стандартом связи 4G, который будет называться Moto G42. Его обнаружили в базе бенчмарка Geekbench и на сайте сертификации FCC. В результате стали известны некоторые характеристики этого непритязательного устройства.

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Moto G42 получит экран размером 6,4 дюйма типа OLED. У него есть отверстие под камеру по центру и довольно тонкие рамки, не считая нижней. Разрешение экрана составит 2400 х 1080 пикселей.

Внутри корпуса находится процессор Snapdragon 680 с графикой Adreno 610. Единственная конфигурация предложит объём памяти 4/128 ГБ памяти. Скорее всего будет поддержка карт памяти microSD.

Сбоку на корпусе находится сканер отпечатков, есть стереодинамик и разъём для наушников. Установлена система Android 12 и аккумулятор 5000 мАч с зарядкой 18 Вт.

Сзади три камеры с основной 50 Мп с апертурой f/1,8, сверхширокоугольной 8 Мп с апертурой f/2,2 и камерой макро 2 Мп с апертурой f/2,4. Стоимость и дата начала продаж пока неизвестны, пишет Gizmochina.

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