Компания обещает увеличить объём производства в этом году

По данным сайта GamesIndustry.biz, продажи игровых консолей PlayStation 5 по всему миру перевалили за отметку в 20 млн единиц. Консоль пользуется большим спросом после начала продаж в ноябре 2020 года. Если бы не дефицит электронных компонентов в последние пару лет, сейчас консолей было бы продано значительно больше. Чтобы компенсировать отставание, японский производитель собирается нарастить объём производства консолей в этом году.

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В недавнем финансовом отчёте Sony говорится, что PS5 за первые 82 минуты продаж купили 80000 раз, тогда как PlayStation 4 на достижение такой отметки потребовалось девять дней. У PS5 на достижение 20 млн проданных консолей ушло 568 дней против 471 дня у PS4.

По итогам закончившегося 31 марта финансового года продажи PS5 не дотянули до ожиданий производителя. Они составили 11,5 млн против ожидавшегося значения в 14,8 млн. Зато в Sony говорят, что по итогам марта уровень вовлечённости геймеров на PS5 был рекордным.

Пока по продажам за всё время PS5 намного уступает PS4, что неудивительно с учётом разницы в их возрасте. В Sony полагают, что PS5 опередит консоль предыдущего поколения на четвёртом году продаж.

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