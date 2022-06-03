Пользователи могут печатать через другие браузеры

На этой неделе Microsoft представила очередную версию браузера Edge на Chromium. Новой функциональности в нём не появилось, зато появились новые проблемы. Некоторые пользователи обнаружили у себя проблемы с печатью в Edge установки версии 102. Печать любых документов из Edge для них стала невозможной.

реклама

Предположительно, эти проблемы могут быть связаны с локализованными версиями Microsoft Edge. Впрочем, многие администраторы и пользователи на английской и французской версии Windows тоже лишились печати.

Поскольку причина пока не найдена, устранить неполадку невозможно. Некоторые пользователи рекомендуют откат на версию Edge 101, но по этому совету отзывы противоречивые. Старые версии установочных файлов Edge для всех поддерживаемых операционных систем есть на сайте скачивания Microsoft Edge для бизнеса, но возвращение на них может породить дополнительные трудности.

Google Chrome недавно тоже обновился до версии 102, но там сведений о проблемах с печатью нет. Пользователям Edge ничего не мешает распечатывать свои документы из других браузеров, пишет Neowin.

анонсы и реклама -40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU



