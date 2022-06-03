Компания TCL анонсировала смартфон TCL Stylus 5G, первый для себя аппарат со стилусом. Когда-то они часто встречались на смартфонах и карманных компьютерах, но потом оказалось, что почти все предпочитают пользоваться пальцем. И всё же, есть небольшая группа желающих работать со стилусом и есть небольшое число производителей для удовлетворения этого спроса.
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TCL в Stylus 5G предлагает «самое мощное в мире распознавание рукописного ввода с управлением искусственным интеллектом» под названием Nebo. Благодаря программному обеспечению можно делать заметки и преобразовывать их в документы профессионального вида. MyScript Calculator 2 позволяет вручную вводить математические символы.
Аппарат оснащён процессором MediaTek Dimensity 700 5G среднего уровня. Объём памяти здесь 4 ГБ, хранилище 128 ГБ, есть поддержка карт памяти вместимостью до 2 ТБ.
Диагональ экрана составляет 6,81 дюйма, чего должно быть достаточно для стилуса. Разрешение основной камеры составляет 50 Мп, передняя камера 13 Мп. Аккумулятор достаточно скромный 4000 мАч.
Стоимость этого устройства в США равна $258, пишет Androidauthority.