В России официально можно не ждать

Компания Microsoft в среду анонсировала свой очередной ноутбук, модель Surface Laptop Go 2. Бюджетное устройство стало доступным для предварительных заказов. Поставки начнутся 7 июня. Устройство предложит улучшенную веб-камеру и прирост производительности за счёт процессоров Intel 11-го поколения.

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Продолжая начатое в Surface Laptop Go 2020 года, Microsoft старается предложить «фирменный дизайн премиум-класса в ультрапортативном формате». Внешне корпус из алюминия и поликарбоната не изменился.

Microsoft добавила цветовой вариант Sage, «зелёные и серые черты с оттенком синего». Также доступны версии Ice Blue, Sandstone и Platinum.

Появление чипов Intel 11-го поколения сделало Surface Go 2 первым с защищённым ядром на чипах Intel в серии Surface. В позапрошлогодних версиях используются процессоры 10-го поколения. Появление Core i5-1135G7 приносит возможности встроенной графики Intel Iris Xe.

Microsoft обещает до 13,5 часов работы при стандартных нагрузках. Предлагается объём памяти 4 ГБ или 8 ГБ, есть корпоративная версия 16 ГБ. Объём хранилища составляет 128 ГБ или 256 ГБ.

Камера получила в своё распоряжение два микрофона, чтобы вас хорошо не только видели, но и слышали. Экран и клавиатура остались неизменными. Размер экрана 12,4 дюйма с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1536 х 1024 (148 ppi). Поддержка стилуса Surface Pen не предлагается.

В некоторых моделях на кнопке питания есть сканер отпечатков, но у клавиатуры нет подсветки. Среди портов снова USB-A, USB-C, разъём для наушников и Surface Connect.

Surface Laptop Go 2 обойдётся как минимум в $600 при заказах на BestBuy.com и Microsoft Store.com, пишет Digitaltrends.

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