Oukitel WP19 больше похож на внешний аккумулятор, по которому можно звонить

В наши дни ёмкость аккумуляторов смартфонов в 5000 мАч стала стандартом, в отличие от аппаратов прошлых лет. Впрочем, кому-то не хватает и этого. Бывают модели с ёмкостью 6000 мАч или 7000 мАч, но Oukitel WP19 на их фоне смотрится настоящим титаном. Ёмкость аккумулятора у него составляет 21000 мАч.

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Разработчики обещают неделю без зарядки, 36 часов воспроизведения видео, 123 часа аудио, 122 часа телефонных разговоров и 2252 часа в режиме ожидания (чуть больше трёх месяцев). Адаптер мощностью 27 Вт полностью заряжает аппарат за 4 часа, а часа зарядки хватит на день работы устройства.

Естественно, этот смартфон не может похвастаться изяществом. У него есть защита IP68, рейтинг MIL-STD-810G и сканер отпечатков сбоку. Даже толстого корпуса не хватило, чтобы обойтись без выступа камер сзади.

Применяется процессор MediaTek Helio G95 4G уровня Snapdragon 720G, 8 ГБ памяти, хранилище 256 ГБ с поддержкой карт памяти, экран LCD 6,78 дюйма FHD+ 90 Гц. Сзади три камеры с основной 64 Мп, камерой ночного видения 20 Мп, макро 2 Мп, передняя 16 Мп. Есть NFC, Bluetooth 5.0 и Android 12.

Стоимость этого чуда инженерной мысли на AliExpress составляет 694 евро, на уровне Google Pixel 6 и Poco F4 GT, пишет Androidauthority.

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