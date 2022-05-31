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Samsung сокращает объём производства смартфонов из-за спада рынка
Компания решила умерить аппетиты на 30 млн смартфонов
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Samsung снизила цели по объёму производства смартфонов на этот год. Виноваты в этом падение спроса и производственные трудности, появившиеся в результате политических и экономических проблем в разных регионах мира. 

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Южнокорейские СМИ пишут, что компания сократила планы выпуска смартфонов с 310 млн за год до 280 млн экземпляров. Это относится к моделям разных ценовых категорий, включая линейки Galaxy S, Galaxy A и Z.

Хотя рынок оправился от спада 2020 года, рост прекратился из-за проблем с цепочками поставок и дефицита материалов. Карантины в Китае и нехватка полупроводников не способствуют росту производства.

Даже и без этого покупателям в некоторых регионах мира сейчас не до смартфонов, так что спрос падает. В компании Qualcomm полагают, что это больше повлияет на смартфоны начальной ценовой категории, нежели на дорогие. Во втором полугодии аналитики прогнозируют рост спроса, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #samsung
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