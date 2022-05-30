В тройке производителей Samsung и Amazon

Недавно стало известно, что среди смартфонов в первом квартале чаще всего покупали модели iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max. Этот же производитель выпускает и самые востребованные в мире планшеты.

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Представитель фирмы International Data Corporation (IDC) Франсиско Херонимо утверждает, что на iPad в первом квартале пришлось 31,8% поставок планшетов. С такой долей рынка американский производитель лидирует на нём. Главный вклад внёс iPad 2021 года, представленный в прошлом сентябре по ценам от $329. Следом в рейтинге популярности находится iPad mini 2021. Как видим, спрос на небольшие планшеты сохраняется, в отличие от iPhone Mini, которые Apple перестанет выпускать.

Замыкает тройку iPad Pro 2021. Есть два размера этого устройства и стоит оно от $799, что не отпугнуло покупателей. В результате даже iPad Pro берут чаще, чем любой существующий планшет на Android.

iPad Air 2020 занимает пятое место, несмотря на достаточно внушительный возраст. В марте был представлен очередной iPad Air, который можно рассчитывать в числе лидеров продаж за второй квартал.

На iPad 2021, iPad mini 2021, iPad Pro 2021 и iPad Air 2020 пришлось 94% продаж планшетов Apple в первом квартале и 30% продаж всех планшетов мира. На втором месте Samsung с долей 21,8%. Популярна модель Galaxy Tab A 8.4 2020, занявшая четвёртое место в мире и первое на Android.

Galaxy Tab A7 Lite и Galaxy Tab S7 FE тоже покупают, но не настолько часто, чтобы войти в пятёрку. Есть информация, что Samsung готовит новый Galaxy Tab S6 Lite и Galaxy Tab A7 Lite, не исключён и Galaxy Tab S7 FE.

За место на пьедестале борются Amazon и Lenovo. На этот раз в этой борьбе победила Amazon. У неё 9,8% рынка и в ближайшее время будут выпущены новые модели, сообщает Phonearena.

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