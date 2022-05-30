Здесь потребуется серьёзная видеокарта

На минувшей неделе компания MSI представила игровой монитор с применением технологии QD-OLED, которая прежде вошла в состав популярного монитора Alienware AW3423DW. Новый 34-дюймовый монитор MSI MEG 342C получил разрешение 3440 х 1440, частоту 175 Гц, кривизну 1800R и яркость примерно 1000 нит для просмотра контента HDR.

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MSI представила первый для себя монитор QD-OLED на выставке Computex 2022 на Тайване. Он сочетает технологию Samsung Quantum Dot с панелью OLED и призван конкурировать с Samsung Odyssey G8QNB и Alienware AW3423DW.

Samsung говорит, что панель QD-OLED обладает такими же сильными сторонами, что и стандартные панели OLED, как идеальный чёрный цвет. При этом обещано более высокое качество цветов и яркость, повышение эффективности и меньшая вероятность выгорания пикселей.

MSI MEG 342C откалиброван на значение Delta-E менее 2 и охватывает 99,3% цветового диапазона DCI-P3, 97,8% Adobe RGB и 139,1% sRGB. Время отклика у него 0,1 мс, частота 175 Гц, яркость до 1000 нит, FreeSync Premium Pro и сертификация VESA DisplayHDR 400 True Black.

MSI не рассказала о доступных на мониторе разъёмах, но поведала общественности о встроенном интеллектуальном процессоре с возможностью дистанционного управления со смартфона, а также о шумоподавлении Sound Tune AI и игровой функциональности. Есть датчик внешней освещенности, поддержка PBP/PIP и KVM.

Ещё MSI рассказала об интерфейсе человек-машина (HMI) 2.0. Он позволяет управлять меню на экране монитора с помощью внешнего «Gamer Dial» с компьютеров вроде MEG Aegis Ti5.

О цене и дате начала продаж пока сказано не было. Похожий Alienware AW3423DW стоит $1300, сообщает Techspot.

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