Аппарат поддерживает скромную зарядку мощностью 10 Вт

3070 Ti за копейки - надо брать

3070 Ti за копейки - надо брать

RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля

RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля

Выходящий в недалёком будущем недорогой смартфон Realme был обнаружен сразу на нескольких сайтах сертификации. Там можно узнать модельный номер, мощность зарядки и название C30.

реклама

Среди этих сайтов NBTC, EEC России, FCC и TÜV Rheinland. Номер модели RMX3581, а NBTC показывает маркетинговое название Realme C30. Известно также о наличии стандарта связи 4G с вариантами подключения GSM, WCDMA и LTE. FCC раскрывает некоторые спецификации подробнее.

Вес аппарата составит 181 г, толщина корпуса 8,48 мм. Ёмкость аккумулятора равен 5000 мАч, есть поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth. TÜV Rheinland показывает зарядку 10 Вт, что типично для дешёвых смартфонов.

Известно о существовании конфигураций 2/32 ГБ и 3/32 ГБ. Остальные данные могут стать известны позднее, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке -100000р на 3090 MSI Gaming X 3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде -50000р на 3080 ASUS RTX 3080 RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде RTX <b>3070 Ti дешевле 80тр</b> в XPERT.RU 3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в XPERT.RU -70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU 3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU



