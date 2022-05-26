Выходящий в недалёком будущем недорогой смартфон Realme был обнаружен сразу на нескольких сайтах сертификации. Там можно узнать модельный номер, мощность зарядки и название C30.
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Среди этих сайтов NBTC, EEC России, FCC и TÜV Rheinland. Номер модели RMX3581, а NBTC показывает маркетинговое название Realme C30. Известно также о наличии стандарта связи 4G с вариантами подключения GSM, WCDMA и LTE. FCC раскрывает некоторые спецификации подробнее.
Вес аппарата составит 181 г, толщина корпуса 8,48 мм. Ёмкость аккумулятора равен 5000 мАч, есть поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth. TÜV Rheinland показывает зарядку 10 Вт, что типично для дешёвых смартфонов.
Известно о существовании конфигураций 2/32 ГБ и 3/32 ГБ. Остальные данные могут стать известны позднее, пишет Gizmochina.