Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Смартфон Realme C30 обнаружили на нескольких сайтах сертификации
Аппарат поддерживает скромную зарядку мощностью 10 Вт
анонсы и реклама
<b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА
RTX 3070 дешевле 80тр в Ситилинке
RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля
-40% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3070 Ti за копейки - надо брать
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
-50000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Выходящий в недалёком будущем недорогой смартфон Realme был обнаружен сразу на нескольких сайтах сертификации. Там можно узнать модельный номер, мощность зарядки и название C30.

реклама

Среди этих сайтов NBTC, EEC России, FCC и TÜV Rheinland. Номер модели RMX3581, а NBTC показывает маркетинговое название Realme C30. Известно также о наличии стандарта связи 4G с вариантами подключения GSM, WCDMA и LTE. FCC раскрывает некоторые спецификации подробнее.

Вес аппарата составит 181 г, толщина корпуса 8,48 мм. Ёмкость аккумулятора равен 5000 мАч, есть поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth. TÜV Rheinland показывает зарядку 10 Вт, что типично для дешёвых смартфонов.

Известно о существовании конфигураций 2/32 ГБ и 3/32 ГБ. Остальные данные могут стать известны позднее, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
-100000р на 3090 MSI Gaming X
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
-50000р на 3080 ASUS RTX 3080
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX <b>3070 Ti дешевле 80тр</b> в XPERT.RU
3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в XPERT.RU
-70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #realme
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Складной смартфон Pixel Fold от Google не выйдет в 2022 году
realme GT Neo 3 Naruto Edition – ограниченная версия с богатым комплектом и 150-Вт зарядкой за $460
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
14
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
54
Власти Англии планируют оставить себе $7 млрд Романа Абрамовича и все деньги российских олигархов
81
Россия снова на пороге технического дефолта – что происходит, и чем это грозит экономике РФ
69
Цены на видеокарты в магазинах РФ обвалились ниже февральских минимумов – Radeon RX 6600 за 30 000р
38
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
28
Петербуржец перепутал сеть Tor с форумом Rutor и взял заказ на убийство, думая что попал в Даркнет
14
Xiaomi Redmi Note 11 SE – Dimensity 700, 90-Гц дисплей и аккумулятор на 5000 мА*ч за $150
+
Геймерская Radeon RX 6650 XT приехала в магазины РФ – лучшая игровая видеокарта со скидкой 30 000р
26
Разработчики рухнувшей монеты Terra и стейблкоина UST перезапустят блокчейн, назвав его Terra 2.0
13
GeForce RTX 3090 Ti в тесте Unigine Superposition заняла первое место при частоте графического процессора 2925 МГц
+
В М.Видео рассказали, почему в России появились смартфоны Samsung, но не появятся устройства Apple
2
NVIDIA уверяет, что российский рынок давал всего 2% прибыли и не планирует возвращаться в РФ
14
DICE анонсировала глобальные изменения для Battlefield 2042: переделка карт, отказ от развития Hazard Zone и многое другое
9
В российский и белорусский Steam возвращаются страницы игр от EA, Ubisoft, Bethesda, Sony, Rockstar, 2K, Techland и других
27
Valve исправила ошибку в Steam — «вернувшиеся» в Россию игры снова исчезли из продажи
13
Electrek: Tesla анонсировала аккумуляторы со сроком службы более 100 лет
2
GeForce RTX 3080 не «вытягивает» бенчмарк Hitman 3 с трассировкой лучей и DLSS
13
На сайте магазина Ozon появились продавцы-мошенники
8
Цены видеокарт RTX 30 начали опускаться ниже РРЦ - EVGA предлагает RTX 3090 Ti на 100$ дешевле MSRP
17

Популярные статьи

Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
80
Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
56
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 16
2
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
89
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
57
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
13
Мои впечатления от игры Бумер: Cорванные башни
18
Вспоминаем 10 самых удачных видеокарт Nvidia всех времен — от RIVA TNT2 до GeForce RTX 2060
14
Анчартед: На картах не значится: краткий обзор
6
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
52

Сейчас обсуждают

toottaa
20:54
было бы , если бы. У Китая с США связей куда больше, чем нам кажется. Ни на кого они не нападут. Все это ширма для обывателя
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
😎
20:53
Советский общепит был на 10 уровней выше и что? Пришли пидорги и всё уничтожили. На 1 рубль покупал борщ, шницель, карошку пюре, винегрет, булочка, стакан сметаны икомпот. И та каждый день на обед. Ср...
"Макдональдс" подтвердил открытие ресторанов 12 июня в Москве
Не-Имеет Значения
20:53
Не то что вы, умнейшая и высшая раса россиян. Арийцы, не иначе.
Петербуржец перепутал сеть Tor с форумом Rutor и взял заказ на убийство, думая что попал в Даркнет
Не-Имеет Значения
20:52
Ты за войну? Иди воюй.
Петербуржец перепутал сеть Tor с форумом Rutor и взял заказ на убийство, думая что попал в Даркнет
😎
20:49
Окуеть сравнение. У илона Маска денег больше, чем у интел, значит стар линк быстрее кор ай 9.
"Макдональдс" подтвердил открытие ресторанов 12 июня в Москве
Андрей Сазанов
20:47
Вспоминаем 10 самых удачных видеокарт Nvidia всех времен — от RIVA TNT2 до GeForce RTX 2060
Артём Трофимычев
20:45
>3060 >Прекрасно справляется с любыми играми в 2к Ненормальный
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
Виталий Кац
20:43
Ещё большенство Россиян сидят на 1060 и мечтают прикупить на замену ампер того же уровня.
NVIDIA рассчитывает выпустить Ada Lovelace во втором полугодии
toottaa
20:40
Единственный магаз остался - Али, остальные больше не возят в страну. Нашим барыгам из АКИТ желаю разориться и что бы китайские магазины их скупили. Эти цены- это преступление против человечества. Ник...
Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
Максим Иванов
20:37
автор статьи если у тебя Iq ниже 110 тебе не нужно писать про маска - сразу чувствуется что писал задрот просто остановлюсь на одном моменте - беременного гейтса маск изобразил - это была метафора, ч...
Xiaomi Pad 6 на процессоре MediaTek должен быть представлен в августе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем