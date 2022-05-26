Всего новых планшетов должно быть четыре

В прошлом году компания Xiaomi выпустила в Китае планшеты серии Pad 5, которые с тех пор стали доступными и в других странах. Теперь она в ближайшие месяцы собирается выпустить модели им на смену.

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Появилась информация о том, что новый Xiaomi Pad 6 будет анонсирован в Китае в августе. Более конкретные даты пока не называются.

Один из аналитиков утверждает, что Xiaomi начала тестировать Pad 6 с модельным номером 22081283G в Европе. Он тоже считает, что устройство может быть представлено в августе или даже в июле.

Mi Pad 6 обнаружили в центре сертификации ЕЭС с номером 22081283G (L83). Также был замечен планшет Redmi L81A. Ожидается, что Xiaomi и Redmi выпустят минимум четыре устройства — L81, L81A, L82 и L83. Одним из них является Redmi, три другие разновидностями Xiaomi Pad 6.

Вместо Snapdragon на этот раз будут применяться системы на чипе MediaTek, пишет Gizmochina.

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