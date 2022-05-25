В четверг в Китае состоится анонс планшета Realme Pad X. В преддверии этого события вице-президент производителя Сюй Ци Чейз на сайте Weibo опубликовал фотографию этого устройства. Наряду с планшетом можно увидеть и стилус для него, крепящийся к правой стороне устройства. Планшет предложат в трёх цветовых вариантах, а именно синем, сером и зелёном, с двухцветной отделкой. Стилус же будет серебристый. Неизвестно, войдёт он в комплект поставки или нужно будет покупать его отдельно.
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Кроме фотографии, никаких сведений о планшете представлено не было. Однако, прежде кое-какая информация о нём уже появлялась.
Устройство будет обладать экраном 11 дюймов с разрешением 2K и соотношением площади экрана к корпусу 84,6%. Будет использоваться фильтр синего света с сертификатом TUV Rheinland и защита для глаз. Есть четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Ёмкость аккумулятора составит 8340 мАч при поддержке зарядки 33 Вт.
Ожидается использование процессора Snapdragon 870, 6 ГБ оперативной памяти и хранилище 128 ГБ. Частота экрана может составить 120 Гц. Дополнительные сведения появятся во время анонса в четверг, пишет Gizmochina.