Можно взять его собой или спрятать за монитором

Компьютеры небольшого форм-фактора не могут дать вычислительной мощи для современных игр на высоком разрешении или для майнинга. Однако, с ними удобно работать в офисных приложениях, можно без проблем смотреть видео, посещать сайты, а после этого положить компьютер в карман и забрать с собой. Зачем переносить данные на флешке, когда можно перенести весь компьютер? Компания Zotac представила первый для себя компьютер такого формата на системе Windows 11.

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Случилось это на выставке Computex 2022. Модель Zbox PI336 Pico форм-фактора (SFF) имеет размер 112,5 х 75 х 20 мм. Этот полнофункциональный настольный компьютер уместится в кармане или можно спрятать его за монитором.

В небольшом корпусе находится 2-ядерный процессор Intel Celeron N6211 с частотой 1,2 ГГц (в разгоне до 3 ГГц) с встроенной графикой UHD, 4 ГБ памяти LPDDR4x и 128 ГБ хранилище. Среди стандартов связи Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, два USB 3.1 Gen2, один Type-C, комбинированный разъём для наушников и микрофона и устройство чтения карт памяти Micro SDHC. Ещё есть HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 с поддержкой разрешения до 2160p и подключения двух мониторов.

PI336 Pico поставляется с установленной Windows 11 Pro и флешкой для сброса настроек до заводских или восстановления предыдущего состояния.

Такая модель отлично подойдёт для поездок. В комплект входит монтажный кронштейн, чтобы повесить устройство на стену или за монитором. Этому ПК не нужен блок переменного тока, адаптер подключается прямо к розетке.

Zotac пока на назвала стоимость. Прошлая модель SFF серии Pico, Zbox PI335 на Windows 10, стоила $230. Сроки начала продаж тоже не сообщаются, пишет Techspot.

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