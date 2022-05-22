Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band седьмого поколения будет представлен 24 мая в Китае вместе со смартфоном Redmi Note 11T, что стало известно из появившегося в сети тизера. Также есть изображение с ценой этого гаджета.
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Обычно Xiaomi продаёт эти трекеры по всему миру. Xiaomi Mi Band 7 может получить более широкий экран OLED, а ёмкость аккумулятора вырастет вдвое до 250 мАч. Ещё может появиться новый режим энергосбережения и несколько новых циферблатов.
Стоимость ожидается около 269 юаней, но цены в Европе и США должны быть другими. Сейчас Xiaomi Band 6 без NFC продаётся в США за $45, в России за 3000 руб.
На следующей же неделе может стать известна дата начала международных продаж Mi Band 7 и появления версии с GPS, сообщает Nextpit.