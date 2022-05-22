Официальный анонс запланирован на вторник

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band седьмого поколения будет представлен 24 мая в Китае вместе со смартфоном Redmi Note 11T, что стало известно из появившегося в сети тизера. Также есть изображение с ценой этого гаджета.

реклама

Обычно Xiaomi продаёт эти трекеры по всему миру. Xiaomi Mi Band 7 может получить более широкий экран OLED, а ёмкость аккумулятора вырастет вдвое до 250 мАч. Ещё может появиться новый режим энергосбережения и несколько новых циферблатов.

Стоимость ожидается около 269 юаней, но цены в Европе и США должны быть другими. Сейчас Xiaomi Band 6 без NFC продаётся в США за $45, в России за 3000 руб.

На следующей же неделе может стать известна дата начала международных продаж Mi Band 7 и появления версии с GPS, сообщает Nextpit.

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 почти за 80 тр</b> в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке



