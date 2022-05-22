В тестах было набрано 1118161 балл и показаны некоторые спецификации аппарата

Компания Qualcomm на уходящей неделе анонсировала процессоры Snapdragon 7 Gen 1 и Snapdragon 8+ Gen 1. Второй из них является флагманским чипом для наиболее дорогих устройств и должен дать производительность на 10% больше по сравнению со Snapdragon 8 Gen 1. В бенчмарке AnTuTu обнаружился результат тестирования неизвестного смартфона на новом чипе.

реклама

Этот смартфон обладает экраном с частотой 120 Гц, 18 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ хранилища UFS 3.1, работая на системе Android 12. В тесте CPU получено 266524 балла, GPU 468846, памяти 194987 и интерфейса 187804 балла. Итоговый результат составил 1118161 балл.

Среди моделей на новом процессоре будут Asus ROG Phone 6, Realme GT 2 Master Edition, Motorola Edge 30 Ultra, Xiaomi 12 Ultra, OnePlus 10 Ultra, серию iQOO 10, Samsung Galaxy Z Flip 4, и Galaxy Z Fold 4. Один из них в Китае должен быть представлен в ближайшие недели.

Snapdragon 8+ Gen 1 обладает одним ядром Kryo Prime с частотой 3,2 ГГц, тремя Kryo Gold с частотой 2,75 ГГц, четырьмя Kryo Silver 2,0 ГГц и графикой Adreno 730. Результаты памяти и UX по сравнению с прежним флагманом мало изменились, а у CPU и GPU выросли на 20000–30000 баллов.

Кроме прироста производительности, от нового чипа на техпроцессе 4 нм ждут сокращения энергопотребления и нагрева. Qualcomm обещает улучшение энергоэффективности на 15%, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 почти за 80 тр</b> в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке



