Представлен также процессор Snapdragon 7 Gen 1 для устройств средней ценовой категории

Компания Qualcomm обычно в середине каждого года представляет обновлённый вариант своего мобильного флагманского процессора с повышенной тактовой частотой и некоторыми изменениями. Так произошло и на этот раз, поскольку в Китае только что анонсировали чип Snapdragon 8+ Gen 1 с повышенной производительностью и энергоэффективностью. Qualcomm обещает 10% прироста скорости и 20% роста производительности на единицу энергопотребления для работы алгоритмов ИИ. Всё это на фоне падения энергопотребления на 30%, что может дать примерно час дополнительного времени в играх.

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Qualcomm ждёт, что в третьем квартале начнут выходить устройства на этом процессоре от компаний Asus, Honor, Motorola, OnePlus, Oppo и Xiaomi. В них не будет радикальных новшеств, но и небольшие улучшения скорости и автономности пригодятся.

Был анонсирован также процессор Snapdragon 7 Gen 1 для устройств уровня между средним и верхним. Модифицированный GPU Adreno должен стать примерно на 20% мощнее, обработка ИИ примерно на 30% быстрее. Будет возможность снимать одновременно с трёх камер, улучшена защита данных и звук.

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Первые аппараты на Snapdragon 7 Gen 1 ждут к концу второго квартала от Honor, Oppo и Xiaomi, пишет Engadget.